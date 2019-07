Baierbrunn (ots) - Gerade Kindern, aber auch manchen Erwachsenen wird bei einer langen Urlaubsfahrt im Auto häufig schlecht. Das passiert, wenn die Augen und das Gleichgewichtsorgan unterschiedliche Sinneseindrücke empfangen. Das Gehirn kann diese nicht gut zusammenfügen, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erklärt. Um vorzubeugen, nimmt man vor der Fahrt eine leichte Mahlzeit zu sich. Auf kurvigen Straßen sollte man aus dem Fenster schauen und nicht lesen. Wer weiß, dass er oder ein Mitfahrer anfällig ist, kann sich in der Apotheke zu entsprechenden Arzneimitteln beraten lassen.



In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leser weitere Tipps für einen entspannten Start in den Urlaub mit dem Auto.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 7/2019 A liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



