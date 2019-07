Apple Aktie: Das nächste AllzeithochApple kann demnächst ein weiteres Allzeithoch erreichen. Das Kultunternehmen schaffte am Montag zum Auftakt der neuen Woche einen Aufschlag von fast 3 %. Die Erwartungen an die Verkaufszahlen für das nächste iPhone sind vergleichsweise hoch. Der Wert könnte zudem von dem vorläufigen halben Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA profitieren. Zudem hilft eine eigene Unternehmensentscheidung in dieser Sache gleichfalls weiter.Apple und China: Das läuft ... (Mark de Groot)

