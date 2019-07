FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.07.2019 - 11.00 am



- CREDIT SUISSE RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 786 (741) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS IQE PRICE TARGET TO 64 (70) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3550 (3450) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - FTSE INDICATED +0.18% TO 7573 (CLOSE: 7559.19) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 870 (830) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7350 (6870) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 770 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4800 (4200) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 175 (310) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS THOMAS COOK TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 13 (24) PENCE - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1457 (1497) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES INITIATES DART GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 900 PENCE - JEFFERIES INITIATES TUI WITH 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2950 (2850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2950 (2850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SOPHOS PLC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 480 (385) PENCE - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 7700 (7500) PENCE - 'NEUTRAL' - MS CUTS PETROFAC TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 530 (720) PENCE - MS RAISES WOOD GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 700 (770) PENCE - RPT/SOCGEN RAISES STANDARD CHARTERED TO 'BUY' ('HOLD')



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob