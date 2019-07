Düsseldorf (ots) - Der ARAG Konzern setzt seinen internationalen Expansionskurs fort und wird in Australien künftig mit der HDI Global Specialty SE - Australia kooperieren. Die in Sydney ansässige Konzerntochter ARAG Services Australia Pty Ltd wird als Managing General Agent (MGA) im Rechtsschutzsegment tätig; Risikoträger ist die HDI Global Specialty SE - Australia.



"Wir stärken kontinuierlich unsere internationalen Aktivitäten, indem wir neue strategische Chancen für den ARAG Konzern nutzen, denn 60 Prozent unseres Rechtsschutzgeschäfts erwirtschaften wir in unseren internationalen Einheiten. 2018 konnten wir unsere Prämieneinnahmen im Rechtsschutz-segment um 7 Prozent von 938,9 Millionen EUR auf 1.004,3 Millionen EUR steigern", erläutert Dr. Dr. h.c. Paul-Otto Faßbender, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär des ARAG Konzerns. Zudem baute die ARAG ihre gebuchten Bruttobeiträge um weitere 4,3 Prozent auf 1,65 Milliarden EUR aus. "Der australische Rechtsschutzmarkt bietet uns interessante Wachstumschancen und wir freuen uns darauf, auf dem fünften Kontinent tätig zu werden. Damit ist die ARAG nun in 18 Ländern aktiv", fügt er hinzu.



ARAG Services Australia Pty Ltd ist von HDI Global Specialty SE - Australia autorisiert, als MGA Rechtsschutzverträge zu zeichnen sowie die Schadenbearbeitung im Namen des Versicherers zu übernehmen. Die australische Tochtergesellschaft der ARAG konzipiert verschiedene innovative Rechtsschutzprodukte für Versicherungsmakler und andere Intermediäre. Das Produktportfolio umfasst sowohl Gewerbe- als auch Familienrechtsschutz.



Antoinette von Wendt (37) leitet als CEO die ARAG Services Australia Pty Ltd. Seit 2015 ist sie in der Konzernentwicklung der ARAG SE tätig. Antoinette von Wendt verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen Strategie, Unternehmensentwicklung und Digitalisierung, die sie in der Versicherungs- und Energieindustrie erwarb.



Mark Fleiser, General Manager und Leiter der HDI Global Specialty SE - Australia kommentiert: "Wir freuen uns, mit ARAG Services Australia Pty Ltd zusammenzuarbeiten, um ein neues Rechtsschutzangebot im australischen Markt zu etablieren. Denn wir sind davon überzeugt, den Menschen mit der Übernahme unerwarteter Prozesskosten in für sie ohnehin schwierigen Situationen einen signifikanten Mehrwert bieten zu können."



OTS: ARAG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29811.rss2



Pressekontakt: Stéphanie Röhrig Leiterin Internationale Kommunikation ARAG SE Telefon: + 49 (0) 211 963-3240 E-mail: stephanie.roehrig@arag.de