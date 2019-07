Die Aktie von Evotec nähert sich massiv dem wichtigen Widerstand in Form des Mehrjahreshochs bei 25,83 Euro. Gerade mal 0,07 Euro fehlen noch. Am heutigen Mittwoch hat die Aktie von einer weiteren guten News zusätzlichen Schwung erhalten. Gut ein Prozent geht es zur Wochenmitte nach oben. Gelingt der Aktie von Evotec der Sprung über den Widerstand, wäre dies ein massives Kaufsignal.Evotec hat heute bekannt gegeben, dass die am 20. Mai 2019 unterzeichnete strategische Transaktion zur Akquisition ...

