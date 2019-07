BERLIN (Dow Jones)--Deutschland verharrt trotz des langjährigen wirtschaftlichen Booms bei den Arbeitskosten im oberen Mittelfeld Westeuropas. Im vergangenen Jahr sind die deutschen Arbeitskosten nominal um 2,3 Prozent gestiegen und damit einen halben Prozentpunkt niedriger als im EU-Durchschnitt und wie im Mittel des Euroraums. Das ergab eine Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, die in Berlin vorstellt wurde. Damit bleibt Deutschland mit Arbeitskosten von 35 Euro pro Stunde innerhalb der EU auf Position sieben.

Zwar haben die Löhne in den vergangenen Jahren wieder etwas stärker angezogen und damit zu einer Normalisierung bei der Entwicklung der Arbeitskosten geführt, so die Studienautoren. Aber der längere Zeitvergleich zeige, dass Deutschland seit 2001 mit 2,1 Prozent im Jahresdurchschnitt zusammen mit Italien den drittniedrigsten Anstieg nach den Euro-Krisenländern Griechenland und Portugal aufzeigt. Daher bestehe noch "Spielraum nach oben", so die Studienautoren Alexander Herzog-Stein, Ulrike Stein und Rudolf Zwiener.

Nach Auffassung des gewerkschaftsnahen Instituts haben sich die steigenden Löhne für die deutsche Wirtschaft ausgezahlt. Denn vor allem die Konsumnachfrage der privaten Haushalte stütze die deutsche Konjunktur. Das Exportwachstum habe hingegen an Dynamik verloren habe.

"Die Rückkehr zu normalen Lohnerhöhungen in den vergangenen Jahren erweist sich derzeit als wichtiger Stabilitätsanker für die deutsche Wirtschaft", sagte Sebastian Dullien, der wissenschaftliche Direktor des IMK. "Hätten wir nun ein Konsumwachstum so schwach wie Mitte der 2000er Jahre, wäre die deutsche Wirtschaft schon längst wieder in der Rezession. Und diese starke Konsumnachfrage wäre ohne die robusten Lohnerhöhungen der vergangenen Jahre nicht denkbar."

Dullien sieht aktuell keinen Grund, sich um die preisliche internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen Sorgen zu machen. "Die deutschen Unternehmen sind von ihren Arbeitskosten her weiter sehr wettbewerbsfähig", betonte er. Schwieriger sei für Betriebe die zunehmend marode öffentliche Infrastruktur. Denn inzwischen gäben in Umfragen rund zwei Drittel der deutschen Unternehmen an, durch Infrastrukturmängel regelmäßig in ihrer Geschäftstätigkeit behindert zu werden.

