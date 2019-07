Zur Productronica im November 2019 jährt sich die Markteinführung des Schablonendruckers von Ersa zum zwölften Mal. Highlight damals war die integrierte 2D-Druckkontrolle, die eine 100%ige Aussage über die erzielte Qualität ermöglichte. Mittels Scanner wurde dabei nach dem Druck die Leiterplatte komplett erfasst und hinsichtlich Pastenauftrag und möglichen Kurzschlüssen untersucht. Was damals als 2D-Inspektion Stand der Technik war, stieß durch Miniaturisierung und ein deutlich engeres Raster der Bauteile nach und nach an Grenzen. Ersa löste dieses Problem über ein dreidimensionales Erfassen der gedruckten Lotpaste, kurz SPI (Solder Paste Inspection). Die im Schablonendrucker Versaprint 2 integrierte Technologie überzeugte jüngst auch das israelische Unternehmen Umeantech.

Redesign der Druckerplattform

Als Systemlieferant ist Ersa bekannt, den aktuellen Marktanforderungen in puncto Schablonendruck Rechnung zu tragen. So war von Anfang an klar, dass es wieder eine im Drucker integrierte Lösung geben wird. In Angriff nahm man die Entwicklung bereits vor rund vier Jahren, die erfolgreiche Integration durch eine speziell entwickelte Kamera erfolgte vor zweieinhalb Jahren. Zur Erfassung der Höheninformationen des gedruckten Lotdepots kommt das laserbasierte Triangulationsverfahren zum Einsatz. Die Kamera ermöglicht sowohl die Positionierung der Leiterplatte für den Druckvorgang als auch die anschließende Inspektion des gesamten Layouts.

Die Integration erfolgte noch auf der Plattform der Baureihe Versaprint 1 und konnte sich schnell am Markt etablieren. So wurden in den zurückliegenden zwei Jahren zahlreiche Systeme mit 2D-Inspektion auf 3D umgerüstet - auch dies Bestätigung von Kundenseite an die Ersa-Entwicklung, den richtigen Weg hin zu einer integrierten 3D-Inspektion eingeschlagen zu haben. Nun entschied man, ein Redesign ...

