Nürnberg (ots) - Eine Analyse von immowelt.ch über die Mieten von

Stellplätzen und Garagen in den 8 grössten Städten der Schweiz zeigt:



- Am teuersten sind Stellplätze im Median in Genf (220 Franken),

Zürich (160 Franken) und Basel (150 Franken)

- Spitzenpreise: In Innenstadt-Lagen von Genf kosten

Einstellplätze über 500 Franken Miete, in Zürich gar über 600

Franken

- Die preiswertesten Stellplätze bekommen KFZ-Besitzer im Mittel

in Luzern und Winterthur (je 120 Franken)



Ein eigener Einstellplatz in der Stadt ist komfortabel: Er erspart

die lästige Parkplatzsuche, obendrein steht das Auto stets geschützt

und sicher abgestellt. Allerdings ist ein Stellplatz in der Schweiz

ein kostspieliges Unterfangen. Mehr als 500 Franken werden in

City-Lagen von Zürich oder Genf pro Monat verlangt. Das zeigt eine

Analyse von immowelt.ch, einem der beliebtesten Immobilienportale der

Schweiz. Für den Vergleich wurden die angebotenen Stellplätze und

Garagen in den 8 grössten Städten ausgewertet.



Mit Abstand am teuersten sind Einstellplätze in Genf, wo im Median

220 Franken abgerufen werden. In der Spitze kostet das Parkieren

sogar noch deutlich mehr: Ein Tiefgaragenplatz in Sécheron oder

Prieure, zwischen Hauptbahnhof und Ufer des Genfersees, schlägt mit

540 Franken zu Buche, eine Garage im Zentrum immerhin mit 500

Franken. Etwas weiter ausserhalb, in St. Jean, können Autofahrer aber

auch schon bereits ab 20 Franken im Monat ihr Auto parken - in

Moillebeau ab 30 Franken. In beiden Fällen müssen sie sich dann

allerdings meist mit einem Aussenstellplatz begnügen. Insgesamt ist

der Median-Preis für einen Stellplatz aber in keiner der acht

untersuchten Städte so hoch wie in Genf. Da dürfte es für die Genfer

Autobesitzer nur ein schwacher Trost sein, dass der mittlere Preis im

Vergleich zum Vorjahr zumindest leicht zurückgegangen ist (-4

Prozent).



Zürich: Insgesamt günstiger, aber hohe Spitzenpreise



In Zürich hingegen zog der Preis für einen Stellplatz im Vergleich

zu 2017 leicht an (+7 Prozent). Hier ist der Median-Wert von 150 auf

160 Franken gestiegen. In Bezug auf die Spitzenpreise übertrifft

Zürich sogar Genf: Für einen Tiefgaragenstellplatz im Zentrum,

beispielsweise in der Bahnhofstrasse, werden mehr als 600 Franken

verlangt. Deutlich preiswerter wird es indes auch hier in den

Randbezirken: In Seebach, Friesenberg oder Affoltern werden

Stellplätze zum Teil bereits ab 15 oder 20 Franken pro Monat

offeriert.



Niedrigere Preise in Luzern und Winterthur



In Basel und Lausanne kostet ein Stellplatz 150 bzw. 140 Franken.

Im Vergleich am preiswertesten werden im Mittel Einstellplätze in

Luzern und Winterthur angeboten. In beiden Städten kostet ein

Stellplatz oder eine Garage im Median 120 Franken. Selbst die

Höchstpreise für zentrumsnahe Stellflächen liegen unter denen anderer

Städte. In der Innenstadt von Luzern werden Tiefgaragenstellplätze

für höchstens 420 Franken angeboten. Autofahrer in Winterthur

bekommen bereits für maximal 200 Franken im Monat einen bedachten

Parkplatz in der Altstadt.



Die Mietpreise für Garagen und Stellplätze in den Städten im

Überblick:



Stadt Miete für Miete für Veränderung

Garagen/ Stellplätze Garagen/Stellplätze

2017 2018



Genf 230 CHF 220 CHF -4%

Zürich 150 CHF 160 CHF 7%

Basel 150 CHF 150 CHF -

Lausanne 140 CHF 140 CHF -

St. Gallen 130 CHF 130 CHF -

Bern 130 CHF 125 CHF -4%

Luzern 120 CHF 120 CHF -

Winterthur 120 CHF 120 CHF -



Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit:

http://ots.ch/yyPdME



Berechnungsgrundlage



Datenbasis für die Berechnung der Stellplatz-Mietpreise in den 8

grössten Städten in der Schweiz waren 6.259 Garagen und Stellplätze,

die im Jahr 2018 auf immowelt.de inseriert wurden.



Diese und andere Medienmitteilungen von immowelt.ch finden Sie in

unserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.ch.



Über immowelt.ch:



Die Immobilienplattform www.immowelt.ch ist mit monatlich 820'000

Visits* einer der beliebtesten Online-Marktplätze für Häuser,

Wohnungen und Gewerbeimmobilien in der Schweiz. Betreiber des Portals

ist die Nürnberger Immowelt AG, zu deren Portfolio weitere

erfolgreiche Portale wie immowelt.de und crozilla.com sowie

effiziente CRM-Softwarelösungen für die Immobilienbranche gehören.

Das Unternehmen ist Teil der Immowelt Group, an der die Axel Springer

SE mehrheitlich beteiligt ist. * Google Analytics; Stand: Januar 2019





Originaltext: Immowelt AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005089

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005089.rss2



Kontakt:

Immowelt AG

Nordostpark 3-5

D-90411 Nürnberg



Medienkontakt:

Barbara Schmid

Tim Kempen

+49 911 520 25-808

presse@immowelt.ch

www.facebook.com/immoweltCH