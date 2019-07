Bislang war die Adidas-Aktie ein Traum für die investierten Anleger. Der Kurs kannte über lange Zeit nur die Richtung aufwärts und ein Allzeithoch reihte sich an das nächste. Auch die Analysten agierten nicht als Spielverderber, sondern waren ebenfalls vom Aufschwung und von weiter steigenden Kursen überzeugt. Damit könnte schon bald Schluss sein, denn die HSBC-Bank stufte Adidas am Dienstag vor Börseneröffnung von "kaufen" auf "halten" zurück. Der Daumen wurde also gesenkt, so will es zumindest ... (Dr. Bernd Heim)

