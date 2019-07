Pflegeimmobilien Portfolio mit Rendite und Sicherheit



Die Platzierung unseres aktuellen Beteiligungsangebotes "26. INP Deutsche Sozialimmobilien" setzt sich zügig fort und hat nunmehr einen Stand von ca. 90 % des gesamten Zeichnungskapitals erreicht. Die INP-Gruppe wurde im Rahmen der Altenheim EXPO, die vom 25. - 26. Juni 2019 in Berlin stattfand, als "Investor des Jahres 2019" ausgezeichnet: Profitieren Sie jetzt noch von dem bewährten Klassiker mit Rendite und Sicherheit. Das Portfolio für den 26. INP Deutsche Sozialimmobilien wurde zu günstigen Konditionen eingekauft und die Kaufpreise wurden gutachterlich bestätigt. Der Verkaufserlös wurde sehr konservativ kalkuliert. Der 26. INP Deutsche Sozialimmobilien investiert erneut als risikogemischter Publikums-AIF nach KAGB in ein Portfolio aus fünf Pflegeimmobilien/Pflegewohnanlagen und einer Kindertagesstätte an unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Die monatliche Auszahlung beträgt 4,5 % p.a. und erfolgt sofort im Folgemonat der Einzahlung. Eine Beteiligung ist bereits ab 10.000 EUR möglich. Jetzt noch vom 26. INP Deutsche Sozialimmobilien profitieren!



Die Vorteile auf einen Blick:



Konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt Fünf Pflegeimmobilien und eine Kita ohne Fertigstellungs- oder Übernahmerisiken Begehrte Lage von Bayern, Hessen, Saarland, Schleswig-Holstein und NRW Risikostreuung in fünf Pflegeimmobilien und eine Kita gleichzeitig mit vier verschiedenen Betreibern Günstiger Objekteinkauf (? 16-fach der Jahresmiete) Inflationsschutz durch indexierte Pachtverträge Renommierte und erfahrene Betreiber



Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Erfahrener Initiator und Asset Manager INP Top-Leistungsbilanz Sofort monatliche Auszahlungen 4,5 % p.a. Einnahmesicherheit durch Abtretung der I-Pauschale (staatliche Refinanzierung) Gesamtrückfluss 157,4 % bis zum 31.12.2031



Bestnoten der Analysten Sehr gutes DEXTRO Rating AA Die Entwicklung der Pflegefonds- und Immobilienportfolios wurde ausführlich im neuesten Performance-Bericht der INP-Gruppe dokumentiert und veröffentlicht. Es liegen unverändert ausnahmslos keine Leistungsstörungen bei den Betreibergesellschaften aller Fondsobjekte vor. Für das gesamte INP Portfolio ergibt sich hinsichtlich Auszahlungen, Tilgung und Liquiditätsreserve eine positive Abweichung bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen, was die Prognosegenauigkeit und Prognosesicherheit der INP Pflegefonds unterstreicht. Weitere Informationen unter http://www.Pflegeimmobilienfonds.de Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 30 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal und von der attraktiven Rendite.



CVM GmbH
Maximilianstraße 11
63739 Aschaffenburg
info@pflegefonds.de
http://www.pflegefonds.de



Diese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich. (END) Dow Jones NewswiresJuly 03, 2019 05:37 ET (09:37 GMT)