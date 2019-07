Kleve (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Dutzende Studien belegen die Wirksamkeit der hochdosierten Nährstoff-Cocktails, die die Zellspeicher des Körpers sicher und nachhaltig auffüllen.



Rihanna, Katy Perry, Madonna, Cindy Crawford - nicht nur die Stars und immer mehr US-Amerikaner schwören darauf, auch hierzulande nimmt die Zahl der Anwender stetig zu: Vitalstoff-Infusionen unterstützen die Immunabwehr bei der Bekämpfung von Abgeschlagenheit, unruhigem Schlaf, ständigen Infekten, Hautveränderungen, verringerter Konzentration, Gewichtszunahme und vielem mehr. "Der Körper bekommt genau das zurück, was er benötigt, um die Zellspeicher nachhaltig aufzuladen", erklärt Dr. med. Andreas Kopp aus Kleve, der zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Vitalstoffmedizin zählt. "Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich belegt und hat einen einfachen Grund: Über die Blutbahn aufgenommene Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Aminosäuren sind zu 100 Prozent effektiv."



Die Vitalstoff-Therapie gewinnt erst seit wenigen Jahren auch in Deutschland und zum Beispiel in den Niederlanden eine immer größere Fangemeinde - wohingegen für viele in den USA, ähnlich wie der Gang zum Friseur oder ins Nagelstudio, der monatliche Nährstoff-Cocktail längst zur Routine geworden ist. Gemütlich entspannen sich die Anwender auf bequemen Sesseln oder Liegen, hören Musik oder nutzen die Behandlungszeit für einen kleinen Schlaf.



"Je nach Art der Infusion spüren Sie das Ergebnis schon nach der ersten Anwendung", verspricht Andreas Kopp. "Vom Blut ausgehend werden die wertvollen Wirkstoffe in die Bereiche des Körpers transportiert, in denen sie benötigt werden - die Revitalisierung setzt sein." Das gehe über den Magen-Darm-Trakt nur unzureichend: Mikronährstoffe in Kapsel- oder Tablettenform könnten vom Körper nur zu einem Drittel aufgenommen werden.



Aufbaukuren erhöhen körperliche und geistige Leistungsfähigkeit



"Vitalstoff-Behandlungen bedeuten keine Experimente, sondern haben bereits eine lange Tradition und unterliegen strengsten wissenschaftlichen Erkenntnissen", macht Dr. Kopp deutlich. Eine Aufbaukur erhöhe die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, steigere Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnis, die körpereigene Abwehr und selbst die Libido. Die Kur schütze vor Angina pectoris, Herzrhythmusstörung und Krebs, erhöhe den Energiestoffwechsel des Gehirns und verbessere Herzleistung und Kreislaufreserven.



Die Gründe, warum immer mehr Patientinnen und Patienten die Vitalpraxis in Kleve aufsuchen, sind verschieden: "Viele wünschen sich mehr Antrieb im Alltag und Büro, um einen Burnout zu vermeiden, oder wollen ihr Immunsystem stärken oder ihre Fitness erhöhen", erklärt der Vitalstoffmediziner. "Unsere Infusionen können auch Diäten auf natürliche Weise unterstützen, den Körper entgiften, den Alterungsprozess verlangsamen sowie Schmerzfaktoren und Reizbarkeit gezielt vermindern." Auch bei akuten und chronischen Erkrankungen wirkten Vitalstoff-Infusionen stark unterstützend.



Für Infusionsbehandlungen unbedingt Facharzt aufsuchen



Umso wichtiger sei es deshalb, die aktuelle körperliche Verfassung von ausgewiesenen Experten untersuchen zu lassen, etwa durch eine umfassende Blutuntersuchung. Andreas Kopp stellt klar: "Ziel jeder Infusionsbehandlung ist es, vorhandene Nährstoff-Defizite auszugleichen, um die Zellspeicher wieder aufzuladen. Wir sehen diese Behandlung als ideale Ergänzung zu einer sinnvollen Anpassung des persönlichen Lebensstils - denn Vorbeugen ist besser als Nachsorgen."



Der Facharzt hat seine Tätigkeitsschwerpunkte in der Gynäkologischen Endokrinologie und Onkologie sowie in der Anti-Aging- und Präventivmedizin. Eigens zum Thema Vitalstoff-Infusionen, zur Wirkungsweise und den verschiedenen Behandlungen informiert Dr. Kopp auf seiner Webseite https://www.dr-kopp-vitalpraxis.de.



Über die Vitalpraxis Dr. Kopp:



Mit einer eigenen Sprechstunde für Vitalstoffmedizin zählt die Vitalpraxis Dr. Kopp in Kleve zu den Vorreitern in Deutschland sowie im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Im Mittelpunkt stehen intravenöse Vitamin- und Mineralstoffinfusionen, die eine Stärkung des Immunsystems und des Allgemeinbefindens bewirken. Darüber hinaus deckt die Praxis zahlreiche weitere medizinische Bereiche ab. Dr. med. Andreas Kopp, der von einem interdisziplinären Expertenteam unterstützt wird, ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Medikamentöse Tumortherapie und Naturheilverfahren. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die Gynäkologische Endokrinologie und Onkologie sowie die Anti-Aging- und Präventivmedizin.



OTS: Vitalpraxis Dr. Kopp newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135203 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135203.rss2



Pressekontakt: Dr. med. Andreas Kopp, In der Praxisklinik Rhein Waal, Kavarinerstraße 51, 47533 Kleve, Tel. 02821 / 12024, Fax 02821 / 14270, E-Mail: info@dr-kopp-vitalpraxis.de, Internet: www.dr-kopp-vitalpraxis.de