Berlin (ots) - Am 1. Juli 2019 haben Herr Lennart Mewes und Herr Dirk Stern eine israelische Delegation vom Ministry of Labor aus Jerualem empfangen. Herr Bernhard Schulz von der Deutschen Botschaft in Tel Aviv begleitete die Herren Baakov Brunshtein und Ran Cohen, um einen Einblick in die Struktur und die Arbeit eines deutschen Arbeitgeberverbandes zu erhalten sowie die Bestrebungen und Möglichkeiten zur Erhöhung des Arbeitsschutzes auf Baustellen kennen lernen. Dabei wurden nicht nur Themen des gesetzlichen Arbeitsschutzes diskutiert, sondern auch die Gegebenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung, der deutschen Sozialpartnerschaft und die technischen Aspekte des Arbeitsschutzes.



Der rege Austausch über die Unterschiede und insbesondere die Gemeinsamkeiten des deutschen und israelischen Arbeitsschutzes haben den Beteiligten einen besseren Einblick in die Arbeit der beiden Länder gebracht. Zum Abschied übergaben die Minister, wie in Israel üblich, ein Gastgeschenk an den Hauptverband und luden die Redner zu einem Besuch nach Jerusalem ein.



Die Delegation wird auf ihrem viertägigen Deutschlandbesuch weitere Vertreter aus Politik und Wirtschaft treffen, darunter solche des BMAS, der BG BAU und der Soka-Bau. Ziel ist es, sich ein umfassendes Bild über den deutschen Arbeitsschutz zu machen und mit neuen innovativen Ideen wieder nach Israel zurückzukehren.



