Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktie des Leuchtenherstellers Zumtobel von 7,0 auf 7,5 Euro erhöht. Dagegen beließ der RCB-Experte Markus Remis in seinem Kommentar zu den kürzlich vorgelegten Viertquartalszahlen die Aktienbewertung unverändert bei "hold".

Remis sieht in den jüngsten Quartalszahlen eine Verbesserung beim Umsatz. Zudem bleibe die Kosteneinsparungen trotz des Drucks auf die Erlöse aufrecht, schreibt der Analyst. "Die Erholung bei den Margen ist nicht nachhaltig bedroht."

Beim Gewinn je Aktie erwartet der RCB-Analyst 0,45 Euro für 2019/20. Im Folgejahr wird mit einem Ertrag je Titel von 0,77 Euro gerechnet.

Am Mittwoch notierten die Zumtobel-Titel an der Wiener Börse mit plus 3,13 Prozent bei 7,24 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000837307