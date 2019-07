Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zu einer neuen Ausgabe der SWR Show "Talk am See" begrüßt Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann diesmal Musiker Giovanni Zarrella, Schauspielerin Katharina Wackernagel, den Weinverkoster Stuart Pigott, Hautarzt Ralf Merkert sowie die Modemacherin Amelie Köhler. Die Moderatorin spricht mit ihren Gästen über alles, was den Südwesten Deutschlands in dieser Woche bewegt hat. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 6. Juli, 21:50 Uhr im SWR Fernsehen. Aufgezeichnet wird die Sendung jeweils freitags, am Vortag.



Giovanni Zarrella



Musik ist die große Leidenschaft des Italo-Schwaben. Der Sänger und Moderator stürmt derzeit - gemeinsam mit Pietro Lombardi - mit dem Hit "Senza Te" die deutschen Musikcharts.



Katharina Wackernagel



Zuletzt begeisterte Katharina Wackernagel in der Rolle der Unternehmerin Aenne Burda die Zuschauer vor dem Bildschirm. Kürzlich stand die Schauspielerin zum ersten Mal auch hinter der Kamera: als Regisseurin.



Stuart Pigott



Der gebürtige Brite verkostet die besten Weine der Welt. In "Talk am See mit Gaby Hauptmann" berichtet er darüber, warum die teuersten Weine seiner Meinung nach nicht immer die Besten sind.



Dr. med. Ralf Merkert



Die Leidenschaft von Ralf Merkert ist das größte Sinnesorgan des Menschen: die Haut. Der Stuttgarter Dermatologe berichtet in der Sendung von einer Zunahme an Krebserkrankungen. Die Ursache sieht er in unterschätzten Sonnenbädern.



Amelie Köhler



Die junge Modemacherin aus Mannheim setzt sich dafür ein, dass keine Tiere für die Produktion von Kleidungsstücken getötet werden. Sie entwirft und verkauft daher ausschließlich vegane Kleidung.



Sendung



"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 6. Juli 2019, 21:50 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend



Infos und weiterführende Links zur Sendung unter: http://swr.li/talkamseegiovannizarrella



Fotos unter www.ARD-foto.de



Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2