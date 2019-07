Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Strom wird in Deutschland einer Modellrechnung zufolge bis 2030 sinken, während gleichzeitig die Abhängigkeit von den europäischen Nachbarn steigt. Das geht aus einem Monitoringbericht zur Versorgungssicherheit im Bereich Elektrizität hervor, den das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) vorgelegt hat.

Demnach sinkt die Netto-Jahresnachfrage von 570,2 Terawattstunden im Jahr 2020 auf 545,4 Terawattstunden im Jahr 2030. Im Ergebnis reduziert sich in dem Zehn-Jahres-Zeitraum auch die Höchstlast von 90,2 auf 88,7 Gigawatt. Derzeit ist Deutschland im europäischen Stromnetz mit sogenannten Interkonnektoren im Umfang von circa 30 Gigawatt verbunden. Bis 2030 steige diese Zahl auf rund 35 Gigawatt, heißt es in der Analyse.

Ohne die Einbettung in den europäischen Strommarkt könnten Schwankungen im deutschen Netz kaum ausgeglichen werden. Nachholbedarf sehen die Autoren auch beim Transport von Windstrom von Nord- nach Süddeutschland. Es sei "eine zwingende Voraussetzung", dass die bestehenden Stromnetze optimiert und höher ausgelastet werden müssten und die Stromzentren zügig ausgebaut werden.

Versorgungssicherheit laut Bericht dennoch gegeben

Die Wissenschaftsinstitute r2b, Consentec, Fraunhofer ISI und TEP 2019 bewerten das Niveau der Versorgungssicherheit dennoch als "effizient". Grund dafür sind deutliche Überkapazitäten am europäischen Strommarkt, etwa durch das Abschalten alter Anlagen. Auch die Förderung umweltfreundlicher Alternativen und das geplante Lastenmanagement führten dazu, "dass das Niveau der Versorgungssicherheit in den Analysen oberhalb des Schwellenwertes liegt".

Dem Bericht zufolge verfügte die Bundesrepublik im März über eine Netto-Nennleistung von 214,2 Gigawatt bei der Stromerzeugung. Bis 2022 ist trotz Kohle- und Atomausstieg ein bundesweiter Zubau von 2 Gigawatt geplant. Insgesamt nehmen die Betreiber 14,4 Gigawatt vom Netz, darunter 9,5 Gigawatt im Bereich der Kernkraft.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte, die Versorgungssicherheit liege im internationalen Vergleich weiterhin vorn. "Während in Deutschland der Wert der durchschnittlichen Versorgungsunterbrechung bei 15 Minuten liegt, liegt er in Italien bei 40 Minuten, in Frankreich bei 50 Minuten, in Großbritannien bei 53 Minuten, in den USA bei 114 Minuten und in Kanada bei 306 Minuten."

Der Monitoring-Bericht ist alle zwei Jahre vorgeschrieben und muss an die EU-Kommission übermittelt werden.

