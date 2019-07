Potsdam (ots) - Mit den genialsten Profilern Deutschlands im "Kopf eines Mörders" unterwegs sein, Insider-Tipps vom grandiosen Frank Thelen bekommen oder Inspirationen für mehr Achtsamkeit, Selbstverwirklichung und Mindful Living ... spannend, faszinierend, unterhaltend - so ist die neue BB RADIO-Podcast-Nacht! Ab dem 07.07.2019 werden wöchentlich (Sonntag ab 22:00 Uhr bis Montag 2:00 Uhr) nonstop Super-Podcasts und Audio-Serien laufen.



Mit diesen qualitativ absolut hochwertigen Produktionen erweitert BB RADIO seine bereits seit Jahren erfolgreichen Eigenproduktionen wie den "BB RADIO-Mitternachtstalk" jetzt um die besten Podcasts Deutschlands.



BB RADIO-Programmdirektor Tim Torno zum Start der exklusiven Podcasts und Audio-Serien: "BB RADIO setzt erneut ein deutliches Zeichen im digitalen Wandel. Mit diesem Service bieten wir als erster großer Radiosender Deutschlands unseren Hörern eine wöchentliche Show, die aus den erfolgreichsten Podcasts besteht - und das jedes Mal neu! So werden die Hörer auch bei diesem Thema von ihrem Lieblingssender nicht enttäuscht. Sie wissen, dass BB RADIO für sie immer 'die Heimat ist', wenn es ums Hören geht - egal ob im linearen Programm, bei mehr als 25 Webstreams, weiteren Audio-on-Demand-Angeboten, ALEXA-Skills oder jetzt auch bei den Podcasts!"



Möglich wird das durch die Partnerschaft von BB RADIO mit AUDIO NOW - Deutschlands großer Audio-Plattform. Spannende Audio-Dokus, Crime-Formate, News-Podcasts oder Experten-Talk - auf AUDIO NOW finden Podcastfans alles, was das Herz begehrt. Das Angebot bietet eine Vielzahl von beliebten deutschen und englischsprachigen Podcasts sowie exklusive Audio-Serien der Bertelsmann Audio Alliance. Alle Inhalte sind gratis in der kostenlosen App für Smartphone und Tablet sowie bei Alexa verfügbar.



BB RADIO verbindet als einziger Zwei-Länder-Sender die Märkte Brandenburg und Berlin. Seit über 25 Jahren ein Programm aus der Region für die Region und das total lokal - auf sechs Frequenzen! "Die besten aktuellen Hits in der größten Vielfalt" - das ist der Soundtrack, der die Hörer bewegt und deshalb sind wir seit Jahren der private Marktführer in Brandenburg.



