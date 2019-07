Pagseguro ermöglicht es Taxifahren und anderen kleinen Gewerbetreibenden digitale Zahlungen entgegen zu nehmen und abzuwickeln. Daraus hat sich ein eigenes Ökosystem entwickelt mit vielen zusätzlichen Services, was auch durch die Lockerung des Marktes ermöglicht worden ist. Zusammen mit dem ebenfalls stark wachsenden Konkurrenten StoneCo geht Pagseguro die Platzhirsche an, die zu Bankenkonsortien gehören. Pagseguro kann damit mit dem amerikanischen Square verglichen werden. Die Aktie ermöglicht es einerseits Brasilien mit einem Qualitätsunternehmen abzudecken, andererseits auf den langfristigen Trend weg vom Bargeld, was im unsicheren Brasilien nochmals mehr Sinn macht zu profitieren. Mehr dazu gibt es in der Videoanalyse zu Pagseguro von Dieser Artikel PagSeguro Digital Aktie: Zahlungsdienstleister für kleine Gewerbetreibende in Brasilien mit hohen Margen und Wachstum erschien zuerst auf investresearch.net. ...

