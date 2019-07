Örtliche Behörden haben Durchsuchungen im Hauptsitz des französischen Autobauers durchgeführt. Die Ermittlungen gehen auf den Ghosn-Skandal zurück.

Ermittler haben am Mittwoch den Hauptsitz des französischen Autobauers Renault durchsucht. In Boulogne-Billancourt bei Paris, wo Renault seinen Sitz hat, laufe eine polizeiliche Durchsuchung, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Man arbeite uneingeschränkt mit den Behörden zusammen.

Weitere Details nannte Renault nicht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hängt die Durchsuchung mit dem Ex-Renault-Chef Carlos Ghosn zusammen. Das Nachrichtenmagazin L'Express ...

