Der Ölpreis war 2019 bisher vor allem eines: sehr volatil. Rohöl startete das Jahr zu 45 USD pro Barrel, Ende April lag es dann wieder bei über 66 USD pro Barrel. Öl stürzte im Mai dann wieder ab und fiel in Richtung 50 USD pro Barrel. Seitdem hat sich der Preis bei rund 55 USD stabilisiert. All diese Schwankungen haben sich direkt auf die Ölaktien ausgewirkt. Hierbei war Marathon Oil (WKN: 852789) besonders bemerkenswert. Deren Aktien stiegen in diesem Jahr um mehr als 30 %, sind aber inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...