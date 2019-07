Die Innovation City Management GmbH (ICM) hat im Rahmen des Klimaschutzprojektes "InnovationCity roll out" in den vergangenen drei Jahren auch ermittelt, welche Potenziale in Ruhrgebiet und für den Klimaschutz vorhanden sind. So könnte die Solarenergie auch im Ballungsraum einen großen Teil des Strombedarfs abdecken. Von 2016 bis 2019 wurden 20 Quartiere in 17 Städten der Metropole Ruhr untersucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...