Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für WPP auf "Buy" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Beim britischen Werbekonzern dürfte das organische Wachstum im zweiten Quartal noch schwach ausfallen, doch gewinne die "Turnaroundstory" langsam an Fahrt, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierzu trügen etwa die nun angekündigten exklusiven Gespräche mit der Investmentgesellschaft Bain Capital über einen Verkauf der Mehrheitsanteile am Marktforscher Kantar bei./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 05:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-07-03/13:57

ISIN: JE00B8KF9B49