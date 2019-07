Newark (www.fondscheck.de) - PGIM Investments erweitert seine Präsenz auf dem europäischen Markt und eröffnet eine Niederlassung in der Schweiz, so PGIM Investments in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Vertriebsexperte Pascal Weber wird zukünftig von Zürich aus die Geschäftsbeziehungen zu globalen, regionalen und lokalen Banken sowie Finanzintermediären weiter ausbauen. Unterstützt wird er dabei von zusätzlichen Ressourcen, um die Asset-Management-Kompetenzen von PGIM, inklusive die PGIM Fonds, auf dem Schweizer Markt zu etablieren. ...

