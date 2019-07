Die Personalie gilt als expansives Signal und gibt dem DAX weiteren Aufwind. Allerdings ist der Index weiter im überkauften Bereich. Das untere Gap um 12.400 Punkte sollte ebenfalls nicht unbeachtet bleiben.

Zudem könnte die Iran-Krise schneller als erwartet wieder in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Irans Präsident Ruhani hatte heute mitgeteilt, dass Teheran ab Sonntag unbegrenzt Uran anreichern wird. Die Antwort aus Washington folgte prompt US-Präsident Donald Trump nannte die Entwicklung via Twitter "Not good". Die Erholung im DAX steht also auf wackeligen Beinen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.600 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.500, 12.400 und 12.300 Punkten, nach oben bei 12.650 und 12.800 Punkten.

Mögliche EZB-Chefin Lagarde sorgt für Euphorie.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs ...

