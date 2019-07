In einem freundlichen Marktumfeld läuft die Aktie der Lufthansa eher seitwärts und notiert hauchdünn im Plus. Aber zumindest setzt sich damit die Bodenbildung der gebeutelten Anteilscheine der Kranich-Airline weiter fort. Zudem gibt es nun eine interessante Meldung, die in den kommenden Wochen für Rückenwind sorgen könnte.Denn im Konflikt mit der Lufthansa ist die Flugbegleitergewerkschaft Ufo einen Schritt auf das Unternehmen zugegangen. Ufo bot Lufthansa am Mittwoch eine vierwöchige Friedenspflicht ...

