Goldanlagen sind so begehrt wie seit Jahren nicht mehr. Anwalt Patrick Didas berät Anleger, für die sogenannte Goldsparverträge zur Kostenfalle wurden. Besonders eine Maklerfirma aus Frankfurt beschert ihm Mandanten.

WirtschaftsWoche: Herr Didas, Verbraucherschützer warnen regelmäßig zur Vorsicht beim Abschluss von Goldsparplänen bei der Frankfurter Vertriebsgesellschaft Multi-Invest Sachwerte. Mit welchen Problemen kommen Kunden von Multi-Invest in der Regel zu Ihnen?Patrick Didas: Derzeit verzeichnen wir einen fast ungebremsten Zustrom von Kunden von Multi-Invest, die aus den Verträgen aussteigen wollen oder aber bereits selbst gekündigt haben. In letzterem Fall bereiten den Kunden vor allem die vereinbarten Provisionen Probleme. Denn in vielen Fällen ist vereinbart, dass diese Provisionen vom monatlich eingezahlten Anlagebetrag abgezogen werden. Und diese Provisionszahlungen sollen auch dann bezahlt werden, wenn der Kunde den Vertrag bereits beendet hat und kein monatlicher Anlagebetrag mehr gezahlt wird. Die Provisionen für die Vermittlung liegen in der Regel bei circa 1500 Euro. Wenn ein Kunde einen solchen Goldsparvertrag zum Beispiel für 100 Euro pro Monat abschließt, zahlt er in dieser sogenannten Anrechnungsvariante 80 Euro ...

