Hamburg (www.aktiencheck.de) - In China wird sich die Verlangsamung des Wachstums, die in den vergangenen Jahren zu beobachten war, vermutlich fortsetzen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Die Analysten würden mit einem BIP-Zuwachs von 6,2% in diesem und von 5,6% im kommenden Jahr (2018: 6,6%) rechnen. ...

