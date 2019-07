Seit über 20 Jahren ermöglicht die Glasfasertechnologie die blitzschnelle Kommunikation und Datenübertragung in alltäglichen Anwendungen. Die Gründe für die Bevorzugung der Glasfaser gegenüber dem Vorgänger Kupfer im Alltagsgebrauch sind zahlreich. Sie ist leicht, störstrahlungssicher und kann Daten (nahezu) in Lichtgeschwindigkeit übertragen. Allerdings gibt es eine Branche, die das Potenzial dieser Technologie noch nicht ganz ausgeschöpft hat: Glasfaser eignet sich zwar auch ideal für Kommunikations- und Sensoranwendungen in ex-gefährdeten Bereichen, aber es waren langwierige Untersuchungen erforderlich, um genau zu erfassen, wie diese Technologie mithilfe bestehender Schutzkonzepte sicher in diesen Gefahrenbereichen zur Anwendung gebracht werden kann.

In der Chemie- und Pharmaindustrie vertritt man allgemein die Ansicht, dass Glasfasern in Ex-Bereichen kein Sicherheitsproblem darstellen. Aufgrund der geringen Funkenbildungsgefahr und der langen Lebensdauer ging man davon aus, dass die Glasfaser sich ohne zusätzlichen Schutz in Ex-Bereichen verwenden ließe. Aber das stimmt nicht. Mit der Installation der Glasfaser in Ex-Anwendungen könnten Nutzer dort eine Zündquelle einbringen. Es gibt vier Fälle, in denen Lichtbündel zur Zündquelle werden können:

Optische Strahlung kann von durch Licht erhitzten Oberflächen absorbiert werden, sodass die Umgebung Zündtemperatur erreicht.

Wenn die Wellenlänge der optischen Strahlung mit der ...

