++ Es gibt einige Gründe, warum Bitcoin an Wochenenden an Wert gewinnt ++ Interesse an Krypto-bezogenen Anwendungen stagniert in diesem Jahr ++ Laut G20-Erklärung stellen "Krypto-Vermögenswerte keine Bedrohung für die globale Finanzstabilität dar" ++WARUM BITCOIN AN WOCHENENDEN STEIGTRückblickend lässt sich feststellen, dass Bitcoin an Wochenenden oft an Wert gewinnt. Warum das so ist, kann jedoch nicht vollständig nachvollzogen werden. Zunächst ist hervorzuheben, dass Bitcoin im Gegensatz zum Aktien- oder Anleihemarkt als dezentraler Markt auch am Wochenende gehandelt werden kann. Aber warum tendiert der Bitcoin-Preis zu steigen, wenn andere Märkte geschlossen sind? Bloomberg berichtete kürzlich von verschiedenen Gründen, um diesen Trend zu erklären (es liegt keine statistische Prüfung vor): Der erste deutet darauf hin, dass große Krypto-bezogene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...