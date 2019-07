Mit 1380 Meter Fahrweg ist Helix die längste Achterbahn mit Überschlägen in Europa; weltweit steht sie an zweiter Stelle. Helix schleudert ihre Fahrgäste mit bis zu 90 km/h durch sechs Loopings und setzt sie dem bis zu Fünffachen ihres Körpergewichts aus. Bevor die Fahrt losgeht, müssen die Fahrgäste zur Startrampe in 41 Metern Höhe gebracht werden. Geregelte asynchrone Antriebe mit 315 kW Leistung befördern die Wagen in die Startposition. Die Drehzahl dieses Antriebs erfasst der Original Hübner Berlin Heavy Duty-Drehgeber POG10 von Baumer.

Dieser inkrementale Drehgeber und das Schwestermodell HOG10 mit Hohlwelle gehören zur vielseitigsten Produktfamilie dieser Heavy Duty-Drehgeber. Sie funktionieren zuverlässig unter härtesten Bedingungen und vermeiden damit Ausfälle beziehungsweise sorgen für hohe Verfügbarkeit von Maschinen oder Anlagen. Im Fall der Achterbahn leisten die Drehgeber sogar einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit von Menschenleben. Eine Störung im Antrieb eines Achterbahnwagens könnte für die Fahrgäste im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein.

Die Bauweise des Inkremental-Drehgebers POG10 und seine Messtechnik sichern die Robustheit und Zuverlässigkeit des Geräts unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Bei der Bauweise sind folgende Punkte zu nennen:

Ein massives und dickwandiges Druckguss-Gehäuse im verwindungssteifen Design, ausgelegt auf hohe Schwingungs- und Schockfestigkeit ...

