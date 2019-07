Zweikomponentige Epoxidharze eignen sich für strukturelle Klebungen und als schützender Verguss. Für viele industrielle Anwendungen galt die lange Dauer bis zum Erreichen der Anfangsfestigkeit als großer Nachteil - bis jetzt. Delo Industrie Klebstoffe ist es gelungen, erstmals eine praxistaugliche und sekundenschnelle Lichtfixierung für 2K-Epoxidharze zu entwickeln. Anwender profitieren von einer beschleunigten und einfacheren Fertigung sowie einer günstigeren Logistik.

Schnellere Produktionsprozesse

Dualhärtende Klebstoffe haben Fügeprozesse in hochvolumigen industriellen Anwendungen in den letzten Jahren stark beschleunigt. Unter hochintensivem (UV-)Licht können sie zwei Bauteile in Sekunden zueinander fixieren, bevor sie ihre volle Festigkeit in einem zweiten Prozessschritt erhalten. Dadurch ist die benötigte Zeit bis zum Weiterverarbeiten einer Baugruppe extrem gesunken. Außerdem ist mit diesem sogenannten "Curing on demand", also dem kontrollierten Aushärten oder Fixieren auf Knopfdruck, die Klebgenauigkeit gestiegen (Bild 1). Diese wird angesichts der zunehmenden Miniaturisierung in vielen Bereichen gefordert.

Die neue Hybridchemie ist so schnell wie kein zweikomponentiger Klebstoff zuvor. Bereits nach wenigen Sekunden Belichten sind die Bauteile in der gefügten Position ausreichend gesichert und gegen Verrutschen geschützt, sodass sich die gesamte Baugruppe sofort weiterverarbeiten lässt. Die Festigkeit nach 5 Sekunden Belichtung bei einer Intensität von 1000 mW/cm² beträgt bereits 1 N/mm², ein Wert, der in der Industrie oft als "Handfestigkeit" definiert wird. Diagramm 1 zeigt, wie sich die Fixierfestigkeit über die Belichtungszeit aufbaut. Das sichere Endaushärten - inklusive Schattenzonen - erfolgt anschließend wie bei bekannten 2K-Produkten bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...