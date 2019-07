Bern - In der Vernehmlassung zur geplanten AHV-Reform hagelte es Kritik aus allen Richtungen. Trotzdem hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden, den Kurs zu halten. Das gilt vor allem für die umstrittenen Ausgleichsmassnahmen für Frauen. Diesen droht die schrittweise Erhöhung des Rentenalters auf 65 Jahre. Die Linke hat das schon zweimal erfolgreich an der Urne verhindert.

