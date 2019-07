Von Paul Kiernan

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Mai gestiegen, da die Importe kräftig anzogen, während die Exporte in einer sich abkühlenden Weltwirtschaft nur moderat wuchsen. Das Defizit betrug nach vorläufigen Berechnungen 55,52 Milliarden Dollar nach revidiert 51,22 (vorläufig: 50,79) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivasaldo von 54,40 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte stiegen zum Vormonat um 2,0 Prozent auf 210,64 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 266,16 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 3,3 Prozent.

Die Zahlen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Außenhandel im zweiten Quartal das Wirtschaftswachstum der USA bremsen wird. An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken.

