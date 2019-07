Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der Handelsfront brachten die vergangenen vier Wochen vorwiegend gute Nachrichten, so die Analysten der Helaba. Die befürchteten Zölle auf mexikanische Waren hätten durch Zugeständnisse des südlichen Nachbarn in der Immigrationspolitik vermieden werden können. Auf dem G20-Gipfel in Osaka hätten sich Präsident Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Ende Juni auf neue Verhandlungen geeinigt, die angedrohte Ausweitung der US-Strafzölle auf alle Einfuhren aus China unterbleibe zunächst. ...

