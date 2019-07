ROUNDUP/'FT': Umbau bei Deutscher Bank kostet Milliarden - Keine Kapitalerhöhung

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erwartete Kahlschlag im Investmentbanking dürfte die Deutsche Bank einem Pressebericht zufolge drei bis fünf Milliarden Euro kosten. In der Folge werde der Dax-Konzern im Jahr 2019 wieder rote Zahlen schreiben, berichtete die "Financial Times" (FT) am Mittwoch in ihrer Online-Ausgabe und berief sich dabei auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Ein Sprecher der Bank wollte sich dazu auf Nachfrage nicht äußern.

ROUNDUP/Glyphosat-Streit: Richter könnte Millionenforderung gegen Bayer senken

SAN FRANCISCO - Bewegung im Glyphosat-Streit: Der Bayer-Konzern kann in einem verlorenen Prozess um Krebsrisiken des umstrittenen Unkrautvernichters auf eine geringere Schadenersatzforderung hoffen. Der zuständige Richter Vince Chhabria sagte in einer Anhörung am Dienstag (Ortszeit) in San Francisco, dass ein Teil der Summe von insgesamt 80,3 Millionen US-Dollar (71,2 Mio Euro) eventuell falsch berechnet worden sei. Eine Wende im Streit um Gesundheitsrisiken des Wirkstoff des 2018 von Bayer übernommenen US-Saatgutkonzerns Monsanto bedeutet dies aber nicht.

ROUNDUP: US-Geschäft beschert Nordex dickes Auftragsplus

HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex hat im zweiten Quartal seinen Auftragseingang fast verdoppelt. Dabei beschleunigte sich die Auftragsentwicklung im Vergleich zum Jahresauftakt. Wachstumstreiber war das Geschäft in den USA. Anleger an der Börse griffen daraufhin bei den Nordex-Aktien zu: Sie legten bis zur Mittagszeit um fast 10 Prozent zu und führten damit die Gewinnerliste im SDax mit Abstand an.

ROUNDUP: Tesla schafft Rekordauslieferungen im zweiten Quartal

NEW YORK - Der US-Elektroautobauer Tesla hat das Ziel von Firmenchef Elon Musk erreicht und im zweiten Quartal einen neuen Auslieferungsrekord aufgestellt. Insgesamt wurden in den drei Monaten 95 200 Wagen an die Kundschaft gebracht, wie Tesla am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen seinen bisherigen Bestwert von 90 700 Autos aus dem letzten Vierteljahr 2018 und auch die Erwartungen der Wall-Street-Analysten deutlich.

VW steigert US-Absatz kräftig - Gesamtmarkt schwächelt weiter

DETROIT/HERNDON - Volkswagen bleibt auf dem US-Automarkt im Aufwind. Starke Verkäufe des neuen Jettas und des SUV Atlas ließen den Absatz im Juni im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 31 725 Neuwagen mit VW -Logo klettern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Plus von 6,8 Prozent zu Buche. Damit holt VW in den USA, wo die Verkäufe nach dem Abgasskandal zeitweise eingebrochen waren, weiter kräftig auf.

Meilensteinzahlung von Partner GSK: Morphosys erhöht Jahresprognose

PLANEGG - Das Biotechnologieunternehmen Morphosys hebt nach einer millionenschweren Meilensteinzahlung seines Forschungspartners GlaxoSmithKline die Jahresziele an. Der Jahresumsatz soll demnach nun bei 65 bis 72 Millionen Euro herauskommen, nachdem zuvor noch 43 bis 50 Millionen Euro angepeilt wurden, wie die MDax -Firma am Mittwoch in Planegg bei München mitteilte.

ROUNDUP: Chemiebranche gerät stärker in Sog von schwacher Weltwirtschaft

FRANKFURT - Die deutsche Chemie- und Pharmabranche leidet immer stärker unter Handelskonflikten und der eingetrübten Weltkonjunktur. Nach einem schwachen ersten Halbjahr rechnet sie nur mit einer moderaten Belebung im Jahresverlauf, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. "Die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung bleiben hoch", sagte Präsident Hans Van Bylen mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China, den Brexit und den Iran-Konflikt. Sollte es zum Krieg im Nahen Osten kommen, hätte dies Folgen für den globalen Handel.

Kreise: Chipkonzern Broadcom will Software-Anbieter Symantec schlucken

SAN JOSE/MOUNTAIN VIEW - Der US-Chiphersteller Broadcom will Insidern zufolge in einem Milliarden-Deal den Sicherheitssoftware-Spezialisten Symantec übernehmen. Broadcom wolle mit dem Zukauf sein Engagement in dem rentableren Geschäft mit Software ausweiten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Mittwoch und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Einigung zwischen den beiden Unternehmen sei bereits innerhalb weniger Wochen möglich. Allerdings könnten die Verhandlungen auch noch scheitern. Ein Sprecher von Symantec lehnte eine Stellungnahme ab. Bei Broadcom war zunächst niemand zu erreichen.

ROUNDUP: Ufo bietet Lufthansa Friedenspflicht an - vorerst keine Urabstimmung

FRANKFURT - Im Konflikt mit der Lufthansa ist die Flugbegleitergewerkschaft Ufo einen Schritt auf das Unternehmen zugegangen. Ufo bot Lufthansa am Mittwoch eine vierwöchige Friedenspflicht an, in denen es keine Urabstimmung über Streiks geben solle. Das Unternehmen müsse lediglich zustimmen, die zuletzt von Lufthansa angezweifelte Rolle der Gewerkschaft als Tarifpartner in vertraulichen Gesprächen zu klären.

-Autozulieferer ZF meldet Großauftrag von Fiat Chrysler

-Hochtief-Tochter Cimic erhält erneute Verlängerung ihres Bahn-Auftrags in Sydney

-Roche erzielt mit Grippemittel Xofluza Erfolg bei Kindern

-2: Telekom startet öffentliches 5G-Netz

-Belgischer Atomreaktor Tihange 2 wieder am Netz

-Audi-Chef Schot laut Betriebsrat 'im Moment' der richtige Mann

-ROUNDUP: Online-Shop muss Matratze auch ausgepackt zurücknehmen

-BVB startet ohne Nationalspieler - Titel für Reus logisches Ziel

-ROUNDUP/BVB startet in Titelmission: 'Anderes Saisonziel macht keinen Sinn'

-Fall Carlos Ghosn: Durchsuchungen bei Renault in Frankreich

-KWS-Saat-Chef für fünf weitere Jahre bestellt

-Nike zieht Schuh mit umstrittener alter US-Flagge zurück°

