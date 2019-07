In den meisten Anwendungen heute werden Komponenten verwendet, die in ihren eigenen Gehäusen sitzen, also ICs aber auch andere Komponenten wie Widerstände, Kondensatoren, Antennen in den eigenen Gehäusen. Da die Halbleiterindustrie jedoch immer kleinere und leistungsfähigere ICs entwickelt, ist ein SiP-Ansatz (System in Package) die bevorzugte Wahl, bei der alle Elemente in einem einzigen Gehäuse oder Modul untergebracht sind.

Bei der Einteilung von Gehäusetypen wird unterschieden zwischen Lead-Frame-, Substrat- oder Wafer-Level-Gehäuse. Die richtige Wahl eines Gehäuses, das allen Anforderungen einer bestimmten Anwendung entspricht, ist dagegen etwas komplexer und erfordert die Bewertung und Abstimmung der unterschiedlichen Anforderungen. Um die richtige Wahl zu treffen, müssen Entwickler die Auswirkungen von einer Vielzahl von Parametern verstehen, einschließlich thermischer Anforderungen, Leistung, Konnektivität, Umgebungsbedingungen, Bestückungsmöglichkeiten auf der Leiterplatte und natürlich Kosten.

Applikationskategorie berücksichtigen

Die Zielanwendung ist der wichtigste Faktor, der die Gehäusewahl bestimmt. Ist die Anwendung ein kostengünstiges Consumer-IC oder ein hochpreisiges, industrielles ASIC? Wird der Baustein in einer Umgebung mit hohen Temperaturen eingesetzt? Wird ein SoC (System on Chip) entwickelt oder ist ein ASIC die Schlüsselkomponente des Systems? Solche Fragen helfen, sich für den richtigen Gehäusetyp zu entscheiden - ob ein Wafer-Level- oder Chip-Size-Package verwendet werden kann, oder ob Standard-Standardgehäuse wie BGA- (Ball Grid Array) oder QFN-Gehäuse (Quad Flat No Lead) möglich sind.

Die Leistungsanforderungen einer Anwendung und die entsprechenden Gehäuse lassen sich grob in drei Gruppen einteilen. Bei High-End-Anwendungen geht es oft um schnelle, leistungshungrige Chips mit einer großen Anzahl von Anschlüssen (High Pin-out). Diese Komponenten benötigen fortschrittliche Gehäusetechniken, denn sie erfordern typischerweise kleine Pad-Abstände, Hochgeschwindigkeitssignale und eine Entkopplung. Diese Anforderungen können mit einem FC-BGA- (Flip Chip BGA) oder neueren Gehäusen wie dem eWLB (Embedded Wafer Level Ball Grid Array) erfüllt werden.

Midrange-Anwendungen benötigen typischerweise Gehäuse, die thermische Verbesserungen ermöglichen und kostengünstige Kunststoffverpackungstechnologien einsetzen - oft in einem BGA- und QFN-Gehäusetyp. Am oberen Ende dieser Gruppe stehen Chip-Level- und Wafer-Level-Gehäuse, ...

