IRW-PRESS: 21C Metals Inc.: 21C Metals reicht den ersten NI 43-101-konformen Ressourcenbericht für das Palladiumprojekt East Bull ein

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 3. Juli 2019 - 21C Metals Inc. (21C Metals oder das Unternehmen) (CSE: BULL) (FRA: DCR1) (OTCQB: DCNNF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Bericht zur ersten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung für das Palladiumprojekt East Bull (East Bull) auf SEDAR einreichen wird.

Das Projekt East Bull befindet sich rund 90 Kilometer westlich von Sudbury (Ontario). In Sudbury sind die voll integrierten Komplexe für Abbau, Aufbereitung, Schmelze und Veredelung von Basismetallen und Edelmetallen der Firmen Vale Canada Limited und Glencore PLC beheimatet.

Das Unternehmen hat die Firma P&E Mining Consultants Inc. mit der Erstellung eines Fachberichts und einer ersten Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet East Bull beauftragt.

Mineralressourcenschätzung mit Berechnung des Pd-Äqu.-Cutoffs in CAD

Pd-Preis

914 USD/Unze

USD = CAD Wechselkurs--0,77 USD = 1,00 CAD

Pd-Ausbeute

80 %

Gebührenpflicht Schmelze --90 %

Förderkosten

2,00 $/t

Förderkosten Abraumschicht--1,50 $/t

Verarbeitungskosten---18 $/t

Allgemein-/Verwaltungskosten-4 $/t

Der Pd-Äquivalent-Cutoff für die Mineralressourcenschätzung im Grubenmodell errechnet sich folgendermaßen:

-Betriebskosten pro mineralisierter Tonne = (18 $ + 4 $) = 22 $/Tonne

[(22 $)/[(914 $/0,77 $ Wechselkursrate/ 31,1035 x 80 % Ausbeute x 90 % Gebührenpflicht Schmelze)] = 0,8 g/t Pd

Tabelle 14.3

PGM-Lagerstätte East Bull - Mineralressourcenschätzung im

Grubenmodell

Pd-Äqu.-Cutoff 0,8 g/t (1-4)

KategoTonneAu Pt Pd Rh Cu Ni Co 3 Pd-ÄPd-Äq

rie n (g/t(g/t(g/t(g/t(%) (%) (%) PGM qu u

(Mio. Au (g/(Tsd.

) t) Unze

(g/t) n)

abgele11,1 0,050,260,580,040,140,050,010,93 1,46523

itete

R.

(1) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel. Die Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen kann von diversen Faktoren, wie z.B. Umweltauflagen, Genehmigungen, Gesetzeslage, Besitzanspruch, Steuern, der gesellschaftspolitischen Situation, Marketing oder anderen wichtigen Faktoren maßgeblich beeinflusst werden. Dem Unternehmen 21CMetals sind derzeit jedoch keine solchen Faktoren bekannt.

(2) Die abgeleiteten Mineralressourcen in dieser Schätzung haben ein geringeres Konfidenzniveau als angezeigte Mineralressourcen und dürfen daher nicht in Mineralreserven umgewandelt werden. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen im Zuge der weiteren Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden können.

(3)-Die Mineralressourcen wurden unter Anwendung der in Kanada üblichen CIM-Richtlinien für Mineralressourcen- und -reserven durchgeführt (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM), CIM Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines).

(4)-Die Zahlenwerte in der Tabelle können wegen der Rundung abweichen.

Ein Fachbericht zur Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemeldung bei SEDAR eingereicht.

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET und President von P&E Mining Consultants Inc., in seiner Eigenschaft als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger geprüft und genehmigt.

Garry Clark, P. Geo., von Clark Exploration Consulting hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen geprüft und genehmigt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

21C Metals Inc.

Wayne Tisdale, President und CEO

T: (604) 639-4455

Den Anlegern wird empfohlen, anhand der historischen Schätzungen nicht darauf zu schließen, dass es tatsächlich wirtschaftlich förderbare Lagerstätten im Konzessionsgebiet East Bull gibt. Mit Ausnahme der in dieser Pressemitteilung genannten Fälle hat das Unternehmen weder eine unabhängige Untersuchung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Schätzungen oder sonstigen Informationen durchgeführt, noch die Ergebnisse der vorangegangenen Erkundungsarbeiten unabhängig analysiert um die Richtigkeit der Informationen zu überprüfen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen für die weitere Exploration auf dem Grundstück East Bull relevant sind, da es eine bedeutende Mineralisierung identifiziert, die das Ziel des Explorationsprogramms des Unternehmens sein wird.

Zur Information

Die Proben wurden in der Einrichtung von Actlabs in Ancaster (Ontario). Alle Proben wurden unter der direkten Aufsicht von R.H. Sutcliffe transportiert und vom Projekt direkt an die Laborempfangseinrichtungen von Actlabs in Ancaster, Ontario, geliefert. Die Proben wurden mittels 50-Gramm-Brandprobe mit abschließendem ICP-OES-Verfahren auf ihren Pt-, Pd- und Au-Gehalt bzw. mittels Gesamtaufschluss mit abschließendem ICP-Verfahren auf ihren Ag-, Co-, Cu- und Ni-Gehalt untersucht. Der Rh-Gehalt wurde anhand einer 30-Gramm-Brandprobe mit abschließendem ICP-MS-Verfahren bei Actlabs in Ancaster (Ontario) separat ermittelt.

Actlabs ist ein unabhängiges kommerzielles Labor, das gemäß ISO 9001 zertifiziert und gemäß ISO 17025 akkreditiert ist. Das Akkreditierungsprogramm beinhaltet laufende Prüfungen des Qualitätssicherungssystems und aller entsprechenden registrierten Testverfahren.

Actlabs hat ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) entwickelt und umgesetzt, das die Produktion von konsistent zuverlässigen Daten an jedem seiner Standorte, einschließlich der Laboreinrichtungen in Ancaster, gewährleistet. Das System deckt alle Laborarbeiten ab und berücksichtigt die Anforderungen der ISO-Normen. Actlabs bemüht sich um die Aufrechterhaltung seiner ISO-Registrierungen und -Akkreditierungen. Die ISO-Registrierung und -Akkreditierung bieten einen unabhängigen Nachweis, dass am jeweiligen Standort ein Qualitätsmanagementsystem in Betrieb ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

