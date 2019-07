Von Emily Bary

HONGKONG (Dow Jones)--Die US-Konzerne HP, Dell, Amazon und Microsoft erwägen laut einem Zeitungsbericht, einen "erheblichen" Teil ihrer Produktion in China in andere Länder zu verlagern. Wie die Nikkei Asian Review unter Berufung auf mehrere ungenannte Quellen berichtet, planen HP und Dell, bis zu 30 Prozent der Notebook-Produktion aus China heraus zu verlagern. Microsoft, Amazon und auch die Alphabet-Tochter Google prüfen demnach einen Umzug einiger ihrer intelligenten Lautsprecher- und Spiele-Fertigungen in andere Länder.

HP, Google, Microsoft und Amazon reagierten bis zur Veröffentlichung des Artikels nicht auf eine Bitte der Zeitung um Stellungnahme. Dell wollte sich nicht dazu äußern.

