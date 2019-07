Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 189 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer dürfte bei seinem Jahresziel von bis zu 400 000 Auslieferungen bleiben, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings müssten dafür im zweiten Halbjahr mehr als 200 000 Autos ausgeliefert werden, was Levy für schwierig hält./kro/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 08:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-07-03/16:08

ISIN: US88160R1014