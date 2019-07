Fast jeder Zweite der Befragten gab an, sich wegen Hasskommentaren aus Diskussionen im Netz zurückzuziehen. Besonders junge Erwachsene sind betroffen.

Wegen Hasskommentaren schweigen laut einer Studie viele Internetnutzer in politischen Debatten. Fast jeder Zweite von rund 7350 Befragten in Deutschland gab an, sich deshalb vermehrt aus Diskussionen im Netz zurückzuziehen. Das geht aus einer Analyse des Instituts für Demokratie ...

