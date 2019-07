Wien (www.fondscheck.de) - Uwe Bachert hat zum 1. Juli bei Discover Capital angeheuert, der Augsburger Investmentboutique hinter den Squad-Fonds, so die Experten von "FONDS professionell".Das habe FONDS professionell ONLINE in Erfahrung gebracht. Für den neuen Arbeitgeber habe Bachert seine Stelle bei La Française Asset Management in Frankfurt, der früheren Veritas Investment verlassen. ...

