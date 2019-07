Die anhaltend gute Stimmung an der Wall Street hat dem marktbreiten Aktienindex S&P 500 am Mittwoch ein Rekordhoch beschert. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen am Markt in Grenzen. Weiterhin stützt die jüngste Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit die Kurse, auch wenn zuletzt die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen die Europäische Union für etwas Ernüchterung gesorgt hatten.

Der S&P 500 war im Handelsverlauf auf bis zu 2982,52 Punkte in die Höhe geschnellt, bevor der Schwung wieder etwas nachließ. Zuletzt legte das Börsenbarometer noch um 0,28 Prozent auf 2981,33 Punkte zu.

Der Leitindex Dow Jones Industrial rückte um 0,21 Prozent auf 26 843,82 Punkte vor. Mit Blick auf die Technologiewerte stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,27 Prozent auf 7821,08 Punkte.

An diesem Mittwoch findet nur ein verkürzter Handel bis 19.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit statt. Am Donnerstag bleiben die Märkte wegen des Unabhängigkeitstages ganz geschlossen./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0189 2019-07-03/16:20