Der Bericht der Bundesregierung stößt jedoch auch auf Kritik. Bemängelt werden unter anderem ein zu großes Vertrauen auf Stromimporte in Engpasssituationen sowie ein Verschleppen der Energiewende.Das Bundeswirtschaftsministerium hat am Mittwoch seinen "Monitoringbericht zur Versorgungssicherheit im Bereich der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität" vorgelegt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zufolge zeigt der Bericht, "dass die Stromverbraucher in Deutschland auch beim weiteren Umbau unserer Energieversorgung sicher mit Elektrizität versorgt werden können." Im Internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...