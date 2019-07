Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Handelsplätzen für festverzinsliche Werte, Darlehen, Aktien und Geldmarktanlagen, hat eine Reihe neuer Funktionen eingeführt, die den Zugang von Offshore-Investoren zum Chinese Interbank Bond Market (CIBM) weiter optimieren. Die Einführung von Händler-Preis-Streaming und iDeal dem vom China Foreign Exchange Trade System (CFETS) entwickelten Messaging-Tool auf Tradeweb wurde heute während des Bond Connect Anniversary Summit in Hongkong angekündigt.

"Zusätzlich zur Pre-Trade-Allokation profitieren Kunden, die chinesische Anleihen auf Tradeweb handeln, von einer verbesserten Preisfindung, dem Zugang zu einem tiefen Liquiditätspool und operativer Effizienz dank elektronischer End-to-End-Workflows", sagte Lee Olesky, CEO von Tradeweb Markets. "Da der Markt auf Chinas Aufnahme in globale Rentenbenchmarks reagiert, positionieren uns diese jüngsten Verbesserungen auf der Tradeweb Bond Connect Plattform als Komplettlösung für Offshore-Investoren, die inländische Anleihen handeln."

Über die Anbindung von Tradeweb an CFETS können alle teilnehmenden Händler von Bond Connect auf offener Basis Live-Streaming-Liquidität über im CIBM handelbare Anleihen beitragen, wodurch die Transparenz vor dem Handel erhöht und die Auswahl der Handelspartner verbessert wird. Tradeweb-Kunden können die Art und Weise, wie sie die Händlerpreise und -bestände einsehen und darauf zugreifen, entweder nach einzelnen Sicherheits- oder Liquiditätsanbietern anpassen. Kunden können sich auch die fünf wettbewerbsfähigsten Preise für ein bestimmtes Instrument anzeigen lassen, was ihnen einen klaren Überblick darüber gibt, wo sich der Markt befindet, wodurch ihnen besser Informationen für ihre Handelsstrategie zur Verfügung stehen.

"Wir konzentrieren uns darauf, unseren Bond Connect-Kunden die gleichen innovativen Tools, flexiblen Protokolle und optimierten Erfahrungen zur Verfügung zu stellen, die sie beim Handel mit anderen institutionellen Anlageklassen auf unserer Plattform gewohnt sind", sagte Enrico Bruni, Head of Europe and Asia Business bei Tradeweb. "Dank unserer frühzeitigen Mitwirkung an der Konzeption und Implementierung von Bond Connect haben wir ein tiefes Verständnis für den chinesischen Anleihemarkt entwickelt und verfügen über ein hohes Maß an lokaler Expertise."

Darüber hinaus ist Tradeweb derzeit die einzige Bond Connect-Handelsplattform, die ein Single Sign-On für den iDeal Instant Messenger von CFETS ermöglicht und es Offshore-Buy-Side-Firmen ermöglicht, direkt mit Onshore-Händlern zu kommunizieren und in Verbindung zu treten, bevor sie eine Angebotsanfrage (Request for Quote, RFQ) stellen. Der Zugang zu iDeal ist vollständig optimiert und Händler, die eingeloggt sind, müssen sich nicht erneut registrieren.

Tradeweb war auch die erste Handelsplattform, die Pre- und Post-Trade-Allokationen auf Bond Connect anbietet, so dass internationale Investoren im Namen mehrerer Fonds in einem Blockhandel über die Tradeweb-Schnittstelle handeln können. Tradeweb Bond Connect-Allokationen werden über RFQ ausgeführt, so dass die Benutzer die Vorteile der Straight-Through-Processing-Technologie nutzen können, die durch die Pre- und Post-Trade-Integration mit Order-Management-Systemen gewonnen wird. Tradeweb hat kürzlich die Anzahl der zuweisbaren Unterkonten von 30 auf 50 erhöht, eine Entwicklung, die die Beteiligung ausländischer Investoren am chinesischen Anleihemarkt erleichtern dürfte.

Bond Connect wurde am 3. Juli 2017 gegründet, um den chinesischen Onshore-Bond-Markt zu erschließen, der nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) der zweitgrößte der Welt ist. Tradeweb wurde als erste Handelsanbindung an Bond Connect ausgewählt, nachdem es eine entscheidende Rolle bei der Konzeption, Entwicklung und dem Aufbau der Initiative gespielt hatte. Seit der Einführung wurden auf Tradeweb 280 Mrd. USD an CNY-Cash-Bonds über mehr als 18.000 vollelektronische Transaktionen abgewickelt. Das monatliche durchschnittliche tägliche Handelsvolumen ist seit dem ersten Handelsmonat im Juli 2017 um 406 gestiegen und erreichte im Juni 2019 ein Volumen von 1,1 Mrd. USD. Die Zahl der Onshore-Händler, die Liquidität über Bond Connect bereitstellen, ist von 34 auf 47 gestiegen, und die Zahl der zugelassenen Investoren hat inzwischen 1.038 erreicht.

Über Tradeweb Markets

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW) ist ein führender, globaler Anbieter von elektronischen Handelsplätzen für festverzinsliche Werte, Darlehen, Aktien und Geldmarktanlagen. Das 1996 gegründete Unternehmen bietet seinen Kunden Zugang zu Märkten, Daten- und Analysediensten, elektronischem Trading, vollautomatisierter Abwicklung und Berichterstattung. Seinen institutionellen Kunden sowie Groß- und Einzelunternehmen bietet das Unternehmen über 40 Produkte. Von Tradeweb selbst entwickelte, modernste Technologien tragen zur Optimierung der Preisfindungsmethoden, der Auftragsabwicklung und des Handelszyklus bei und sorgen für eine größere Skalierung sowie geringere Risiken bei Kunden-Handelsgeschäften. Das Unternehmen betreut rund 2.500 Kunden in über 60 Ländern. An einem durchschnittlichen Handelstag ermöglicht Tradeweb Umsätze in Höhe eines Nominalwerts von über 570 Mrd. US-Dollar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

