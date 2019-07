BERLIN (Dow Jones)--Seit der Konstituierung der unabhängigen Expertenkommission Fracking im Jahr 2018 ist kein einziger Antrag für Probebohrungen in Deutschland gestellt worden. Das ergibt sich aus dem ersten Jahresbericht des Gremiums, auf den die Bundesministerien für Wirtschaft und Forschung am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung hinwiesen. Bis zur Erstellung des Berichts hätten der Expertenkommission "keine Informationen seitens der zuständigen Behörden über Anträge für Erprobungsmaßnahmen" vorgelegen, heißt es darin.

Die Große Koalition hatte unkonventionelles Fracking im Februar 2017 vorerst verboten. Erlaubt sind nur wissenschaftliche Erkundungsmaßnahmen, die von der Expertenkommission überwacht werden sollten. Im Jahr 2021 soll der Deutsche Bundestag die Erkenntnisse überprüfen und dann zu einer endgültigen Entscheidung kommen, ob die Technologie in Deutschland zum Einsatz kommen darf. Beim unkonventionellen Fracking wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien mit hohem Druck in tiefe Gesteinslagen verpresst und so Erdgas oder Öl gefördert. Statt porösem wird auch Schiefer-, Ton-, Mergel- oder Kohleflözgestein aufgebrochen. Gegner des Verfahrens befürchten, dass dabei Bodenrisse entstehen können oder das Trinkwasser verschmutzt werden könnte.

Da keine Forschungsvorhaben vorliegen, will die Fracking-Kommission nun existierende Studien im Ausland zusammenfassen. Hierbei sei insbesondere die Übertragbarkeit auf hiesige Verhältnisse von Interesse. Der Jahresbericht war dem Deutschen Bundestag bereits am Sonntag übergeben worden.

