netzkern gewinnt RWE und erhält höchsten Sitecore Partnerstatus (press1) - netzkern's Erfolgskurs mit Sitecore ist ungebremst. Nachdem die Digitalexperten zum Jahresanfang mit TÜV SÜD, GEDORE, Hermes Sweetener, LEO Pharma sowie einer großen NGO gleich fünf Neukunden verkünden konnte, folgte nun ein Großauftrag vom DAX 30 Konzern RWE. netzkern übernimmt im ersten Schritt den Betrieb der Internet- und Intranet-Websites auf Basis der Sitecore Experience Platform in der Microsoft Azure Cloud. Nach Bayer, Covestro und Vonovia ist RWE der vierte DAX 30 Konzern, den die Kernkräfte betreuen. "Wir freuen uns total, mit RWE einen der führenden Energiekonzerne Europas als Neukunden gewonnen zu haben. RWE steht für Sicherheit, Verlässlichkeit und Wandel. Dafür stehen auch wir: Wir entwickeln zukunftssichere Lösung, die verlässlich Ziele erfüllen und den digitalen Wandel von Unternehmen vorantreiben", erklären die netzkern Vorstände Thomas Golatta und Dr. Daniel Schulten. "Das netzkern-Team hat uns mit seiner enormen Sitecore-Kompetenz, der Leidenschaft für das Digitale und auch seinem Geschäftsgebaren sehr überzeugt. Wir freuen uns auf eine langfristige, fruchtbare Zusammenarbeit", erklärt Dietmar Köller, Project & Solution Manager bei RWE. netzkern nach kurzer Pause wieder Sitecore Platinum Partner netzkern hat in den letzten Monaten nicht nur zahlreiche Neukunden gewonnen, sondern auch qualitativ hochwertige Projekte umgesetzt, wichtige Trends wie die Personalisierung mit Sitecore vorangetrieben und viel Wissen in der Sitecore-Welt geteilt. Damit punktete netzkern auch bei Sitecore und erhielt den Platinum Partner Status von Sitecore verliehen. "Nach einer kurzen Unterbrechung als Gold Partner haben wir wieder den uns gebührenden Platinum Partner-Status. Das ist gut so, denn unterm Strich vereinen wir im Kern die meiste Sitecore-Expertise, das größte Team für Sitecore-Projekte und auch das meiste Herzblut für Erfolge mit Sitecore. Zudem treiben wir wichtige USP-Themen wie Personalisierung, Online Self Services und Cloud gemeinsam mit Sitecore und Partnern wie Microsoft Azure voran", so die netzkern Vorstände. "In Sitecore-Pitches müssen wir uns immer häufiger gegen große Wettbewerber aller Art behaupten. Das gelingt uns dank unserer tollen Teams aber nach wie vor sehr gut, wie der Auftrag von RWE zeigt." Sitecore ist laut Gartner über Jahre hinweg eine der weltweit innovativsten Plattformen für Content-Management und Digital Marketing. Ob auf Websites, im Online-Shop, per E-Mail, mobil oder in Sozialen Medien: Aus einem einzigen System heraus können Unternehmen ihren Zielgruppen relevanten Content bieten. Sogar offline. netzkern ist eine der eine der 50 größten Full-Service-Digitalagenturen Deutschlands und unterstützen Kunden wie Bayer, Covestro, RWE, Vonovia, EWE, swb, Düsseldorf Flughafen, Esri, Festool, HEM, TÜV SÜD und sowie zahlreiche KMUs dabei, Interessenten über digitale Kanäle in begeisterte Kunden und Fürsprecher zu verwandeln.netzkern ist eine der 50 größten Full- Service-Digitalagenturen Deutschlands mit über 100 Mitarbeitern an den Standorten Wuppertal und Hamburg. Die Agentur bietet sämtliche Leistungen für anhaltend erfolgreiche Web-, E-Commerce-, Online-Marketing- und Customer-Experience-Lösungen. Dazu gehören Beratung, Konzeption, Gestaltung, Realisierung, Online-Marketing sowie Hosting im redundant ausgelegten Datacenter. Die Digitalspezialisten unterstützen Großunternehmen wie Bayer, Covestro, Düsseldorf Flughafen, Esri, EWE, Festool, HEM, TÜV SÜD und Vonovia sowie zahlreiche KMUs wie COMET, Fahnen Herold und Guest-One dabei, Interessenten über digitale Kanäle in begeisterte Kunden und Fürsprecher zu verwandeln. netzkern ist Sitecore Platinum Implementation-Partner, Microsoft Gold Application Development- Partner, Mongo DB-Partner, einer der größten und erfahrensten Gold-Partner für Kentico im deutschsprachigen Raum sowie Google-Partner. Weitere Informationen: http://www.netzkern.de Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

July 03, 2019 10:30 ET (14:30 GMT)