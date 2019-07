Die anhaltend gute Stimmung an der Wall Street hat dem marktbreiten Aktienindex S&P 500 am Mittwoch ein Rekordhoch beschert. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen am Markt in Grenzen. Weiterhin stützt die jüngste Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit die Kurse, auch wenn zuletzt die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen die Europäische Union für etwas Ernüchterung gesorgt hatten.

Der S&P 500 war im Handelsverlauf auf rund 2988 Punkte in die Höhe geschnellt. Zuletzt legte das Börsenbarometer noch um 0,45 Prozent auf 2986,51 Punkte zu.

Der Leitindex Dow Jones Industrial rückte um 0,33 Prozent auf 26 875,83 Punkte vor. Mit Blick auf die Technologiewerte stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,51 Prozent auf 7839,82 Punkte.

An diesem Mittwoch findet nur ein verkürzter Handel bis 19.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit statt. Am Donnerstag bleiben die Märkte wegen des Unabhängigkeitstages ganz geschlossen.

Derweil ließ Trump seinem Drängen auf eine lockerere Geldpolitik nun Taten folgen. So sollen die Ökonomen Judy Shelton und Christopher Waller die beiden freien Positionen im Direktorium der amerikanischen Notenbank Federal Reserve besetzen. Die Kandidaten müssen durch den US-Senat bestätigt werden. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass beide Trumps Forderungen nach Zinssenkungen unterstützen werden. Das wären gute Nachrichten für die Börse, da niedrige Zinsen Aktien gegenüber Anleihen attraktiver erscheinen lassen.

Auf Unternehmensebene stand zum einem Tesla im Blick. Der Elektroautobauer hatte das Ziel von Firmenchef Elon Musk erreicht und im zweiten Quartal einen Auslieferungsrekord aufgestellt. Dabei wurden die Erwartungen der Wall-Street-Analysten deutlich übertroffen. Zudem dürften die Auslieferungszahlen Sorgen bezüglich der kurzfristigen Liquidität von Tesla mindern, schrieb der Experte Toni Sacconaghi von Bernstein Research. Die Aktien zogen um gut 6 Prozent an.

Zum anderen will der Chiphersteller Broadcom Kreisen zufolge in einem Milliarden-Deal den Sicherheitssoftware-Spezialisten Symantec übernehmen. Broadcom wolle mit dem Zukauf sein Engagement in dem rentableren Geschäft mit Software ausweiten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Anteilscheine von Symantec schnellten an der Nasdaq-100-Spitze um gut 15 Prozent in die Höhe, während die Papiere von Broadcom am Index-Ende mehr als 3 Prozent verloren./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

