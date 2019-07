Wien (www.fondscheck.de) - Bestseller oder Flop? FONDS professionell ONLINE hat sich wieder angesehen, welche Fondsgruppen im ersten Halbjahr zu den Absatzrennern zählten - und welche nicht, so die Experten von "FONDS professionell".Nach der jahrelangen Rally an den globalen Leitbörsen hätten Anleger aktuell so gar keinen Appetit mehr auf diese Anlageklasse. Diesen Schluss lasse zumindest die aktuelle Mittelzu- und Abflussstatistik von Mountain View zu. Demnach hätten Investoren in der ersten Jahreshälfte über 47 Milliarden Euro aus diesen Portfolios abgezogen. Damit könnte sich 2019 gemessen am Mittelaufkommen zum miesesten Jahr seit dem Lehman-Kollaps entwickeln. Zur Erinnerung: Das größte Minus habe bislang im Krisenjahr 2008 zu Buche geschlagen, als Anleger über das ganze Jahr gerechnet knapp 51 Milliarden Euro aus Aktienfonds abgezogen hätten. ...

