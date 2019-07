Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,01 US-Dollar. Das waren 60 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 11 Cent auf 56,36 Dollar.

Die Rohölbestände der USA waren in der vergangenen Woche nicht so stark gesunken wie erwartet. Die Vorräte gingen laut Energieministerium um 1,1 Millionen auf 468,5 Millionen Barrel zurück. Analysten hatten mit einem Rückgang um 3,0 Millionen Barrel gerechnet.

Die insgesamt freundliche Stimmung an den Aktienmärkten stützte auch die Ölpreise. Die Nominierung von Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank sorgte für Zuversicht. Eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik würde auch die Ölpreise tendenziell stützen.

Am Dienstag hatten sich das Ölkartell Opec und weitere Staaten (Opec+) auf eine Beibehaltung des Öl-Förderlimits für neun Monate geeinigt. Die Ölpreise waren am Dienstag trotz der Entscheidung zunächst unter Druck geraten. Die Entscheidung war allerdings erwartet worden, nachdem sich Russland und Saudi-Arabien bereits am Wochenende auf dem G20-Gipfel auf eine Fortführung der Kürzungspolitik verständigt hatten. Die 14 Opec-Staaten und die 10 Nicht-Opec-Länder wollen so den Ölpreis stabil halten./jsl/he

