(shareribs.com) Washington 03.07.2019 - Die Rohölbestände in den USA sind in der letzten Woche nur leicht gesenkt. Derweil konnte die Rohölförderung wieder ausgeweitet werden. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche um 1,1 Mio. auf 468,5 Mio. Barrel gesunken. Die Bestände liegen damit um fünf Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt. Die Benzinbestände sanken um 1,6 Mio. Barrel, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...