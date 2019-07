Tagesausblick für 4.7.: DAX knackt 12.600 Punktemarke. Nordex, Osram stiegen zweistellig!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte präsentierten sich heute mehrheitlich fester. Die Nominierung von Christine Lagarde für den Posten der EZB-Präsidentin stieß bei den Investoren auf Wohlwollen. Mit ihr wird eine Fortsetzung von Draghis Zinskurs verknüpft. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf um 0,6 Prozent auf 12.600 Punkte und der EuroStoxx50 um 0,8 Prozent auf 3.536 Punkte. Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA wie der Rückgang der Auftragseingänge in der US-Industrie wurde derweil ignoriert. Morgen sind die Märkte in den USA geschlossen. Den hiesigen Aktienmärkten könnten somit Impulse fehlen.

Die Rendite langjähriger Bundesanleihen sackte heute auf minus 0,4 Prozent ab. Bei den Edelmetallen präsentierten sich Gold und Silber wenig verändert. Platin und Palladium konnten hingegen leicht zulegen. Der Preis für ein Barrel WTI Oil stagnierte im Bereich von USD 57 pro Barrel.

Unternehmen im Fokus

Morphosys erhöhte die Jahresprognose. Hintergrund ist unter anderem eine Meilensteinzahlung von GlaxoSmithKline. Nordex wurde von einem starken Auftragseingang beflügelt. Über 15 Prozent ging es mit dem TecDAX-Wert nach oben. Fielmann, Henkel und Ströer profitierten von einer positiven Analystenstudie. Die Aktie Ströer stieg dabei auf ein neues Allzeithoch. Bei der Übernahme von Osram durch zwei Privat Equity-Häuser kommt Bewegung. Die Aktie legte daraufhin zweistellig zu. Von dem Kursanstieg profitierte auch der Solactive German Mergers & Acquisitions Index. Der Index enthält 15 Übernahmekandidaten aus Deutschland - unter anderem Osram. Immobilienaktien wie Deutsche Euroshop und LEG Immobilien standen heute erneut im Fokus. Der Sektor zählt zu den großen Profiteuren des niedrigen Zinsumfelds. Tesla meldete Rekordauslieferungen. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kurssprung.



Wichtige Termine

Europa - Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Mai

USA- Märkte feiertagsbedingt geschlossen



Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.660 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.380/12.430/12.500 Punkte

Nach einer starken Eröffnung pendelte der DAX im Tagesverlauf in einer engen Range um die Marke von 12.610 Punkten. Damit näherte sich der Index erneut ein Stück der 161,8%-Retracementline von 12.660 Punkten. Unterstützung findet der Index bei 12.500 und 12.430 Punkten. Solange diese Zone nicht unterschritten wird bleibt der Aufwärtstrend zunächst intakt und der Anlauf auf die Hürde von 12.660 Punkten nur noch eine Frage der Zeit.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 10.04.2019 - 03.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.07.2014 - 03.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 3,14 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 5,18 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.07.2019; 17:32 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

